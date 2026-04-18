みなさんはどのように毎日の献立を決めていますか？ママスタコミュニティにあるママからこんな投稿が届きました。『から揚げのときっておかず何にしますか？』調達した食材や家にあるストック品などと組み合わせて献立を決めるのは、ひと筋縄ではいかないもの。投稿者さんは献立を考えるのに苦労しているようです。他のママたちは「今日はから揚げを作ろう！」と決めたら、から揚げ以外にどのようなおかずを作っているのでしょう