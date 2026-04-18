元外務大臣の田中眞紀子氏と新潟県出身のジャーナリスト・風間晋氏との対談が3月中旬に東京都内で行われた。「コンピューター付きブルドーザー」と評された父・田中角栄元総理。その一方で娘が知る父は「とにかく人間が好きで、ハートが温かい人」だったという。そして、生涯でただ一度だけ父が見せた涙。その理由を眞紀子氏が明かした。 ■「コンピューター付きブルドー