横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから48年あまり。都内で祈りの会に出席しためぐみさんの母・早紀江さんは、娘と会えないまま過ぎる年月にやるせない思いを吐露しました。 4月16日、都内で開かれた祈りの会に出席した北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの母。早紀江さん。 1977年11月、中学1年だっためぐみさんが北朝鮮に拉致されてから48年あまり。娘との再会に向け活動を続ける中、いまだ拉致問題が進展しないことに