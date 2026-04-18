イランが停戦期間中のホルムズ海峡開放を発表しましたが、先行きは不透明なままです。こうした中東情勢の混迷が、日本の住宅工事の現場や、ものづくりを支える町工場にも影響を及ぼし始めています。【写真を見る】「死活問題という状況」「どうしたらいいんだろう」職人も困惑…屋根工事への影響職人の不安中東情勢の混迷が日本の住宅工事に影響を及ぼしている。岩手県盛岡市の屋根専門業者、瀧澤豊さんは…瀧澤屋根工業瀧澤豊