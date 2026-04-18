「ヤクルト−巨人」（１８日、神宮球場）巨人の４番・ダルベックが２−１の六回、３試合連続となる５号ソロを左中間スタンドへ放った。低めの変化球を完璧なタイミングでとらえた打球が高く上がってフェンスを越えた。ダルベックは１６日・阪神戦から３試合連続の本塁打。この日は第１打席が右飛、第２打席は二邪飛だった。