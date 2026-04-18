体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）を制した１５歳の西山実沙（なんばク）が、２０２８年ロサンゼルス五輪への思いを明かした。予選首位で迎えた１８日の女子決勝は、跳馬と段違い平行棒で全体１位の得点をマーク。平均台は全体１０位も、最後の床運動をまとめて合計１１０・３３２点で初優勝を果たした。順位確定後に涙を見せた新星は「去年から優勝を目指して練習してきたので、うれしい気持ちでいっぱい。ラ