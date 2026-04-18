「ドンッて体が重くなって……」お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、地方ロケ中の恐怖体験を明かした――。ゆめっち○スタッフも「ゆめっち大丈夫? 顔色めっちゃ悪いよ」と心配3月27日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演したゆめっち。レギュラー番組の地方ロケを振り返り、「ロケバスから出た瞬間から、めちゃくちゃ吐き気がして」と吐露。車酔いはするほうだが、ロケバスで酔うこ