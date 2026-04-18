【その他の画像・動画等を元記事で観る】現在放送中のTVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』のオープニングテーマである前島麻由の「BEAUTIFUL」のMusic Videoが解禁！イラストはRoitzが担当し、メッセージ性の強い楽曲に相応しい意志の強い眼差しが特徴的で美麗な前島麻由が描かれている。アニメは、原作・コトバノリアキによる「別冊少年マガジン」（講談社刊）で連載中の漫画『姫騎士は蛮族の嫁』は、王国最強とうたわれる“姫騎士”の