【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の樋口幸平が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】25歳イケメン俳優、総柄コーデ着こなし歓声◆樋口幸平、総柄コーデ着こなす樋口は総柄のセットアップにデニムのフィッシャーマンベストを重ねた個性的なスタイリングで登場。ラフでありながらクールな着こなしに「