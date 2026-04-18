【モデルプレス＝2026/04/18】BUDDiiSの小川史記が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】人気アイドルが観客虜にしたファンサ◆小川史記、個性派コーデ着こなすヒョウ柄のベレー帽にレッドのジャケットを合わせ、個性溢れる着こなしを披露した小川。トップでは“舌ペロ”や“バーン”を次々決めて観