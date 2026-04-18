【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂5期生、個性派コーデで美脚披露◆川崎桜、個性派コーデで美脚披露川崎は、個性的な色使いのレースシャツを着こなし、美しい脚を披露。迷彩柄のダウンジャケットを羽織