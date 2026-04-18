子どもから大人まで多くの人に愛されている、サラダ界の王様「ポテトサラダ」。これからはじゃがいもが旬を迎えるため、ますます出番が増えるメニューだと思いますが、定番だからこそ飽きないために変化を出すことも必要ですよね。ということで、今回はじゃがいもにもう一食材をプラスしてハーフ＆ハーフポテサラを作ってみませんか？ 里芋のもっちり食感がたまらないおからでヘルシーかぼちゃの甘みが美味デリ風でおしゃれに！