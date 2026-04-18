女子プロレスのスターダムは18日、東京ドリームパークでドリームランタンイベントを行った。26日の「ALLSTARGRANDQUEENDOM2026」横浜アリーナ大会に向け、スペシャルトークショーを実施。AEWのメーガン・ベーンと防衛戦をするIWGP女子王者の朱里、フワちゃんとシングル対決する安納サオリ、なつぽいと対戦する伊藤麻希、HATE軍の小波が持つワンダー・オブ・スターダム選手権に挑戦する羽南、沙弥様こと上谷沙弥のワールド