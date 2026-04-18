エンゼルスは17日（日本時間18日）、チームの中心選手として長く活躍し、02年のワールドシリーズ制覇に貢献したギャレット・アンダーソンさんが死去したと発表した。53歳。死因は明らかにされていない。アンダーソンさんは地元カリフォルニア州出身。90年ドラフト4巡目（全体125番目）でエ軍に入団。94年にメジャーデビューした。獲得タイトルこそなかったが、2228出場試合や2529安打数などが球団記録。ブレーブスやドジャー