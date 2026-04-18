WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。5月2日に迫った井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の日本人対決を予想した。具志堅氏は「実力で言ったら井上尚弥チャンピオンなんですよ」と切り出した。バンタム級、スーパーバンタム級で世界4団体を統一。パワー、技術ともに群を抜いている。ただ、ネガティブ要素があるとすれば2つ挙げられる