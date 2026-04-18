グラビアアイドル新田妃奈（26）が18日、インスタグラムを更新。DVDのオフショットを公開した。新田は「3rd DVD『甘美な誘惑』4／29発売」と告知。「際どすぎて、オフショット青のランジェリーしか載せられない...」と記し、床に座り前かがみ、谷間際立つランジェリーショットを公開した。続けて「この赤のランジェリーもかわいいのでゲットしてね。際どいから上の部分のみです」と、赤のランジェリー姿を披露。「6／28（日）13：0