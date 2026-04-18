国会報告です。自民党の木村義雄さんに聞きました。 【写真を見る】【国会報告】木村義雄さん（自民・参）「社会保障費の負担…どうやってやりくりをしていくかがいちばんの課題」 ―今月12日に自民党の党大会が開催されましたが、いかがでしたか。 (木村義雄氏)「やっぱり初めての女性総理、女性総裁ということでですね、いろんな話題はありましたけれども、盛り上がったんじゃないでしょうか」 ―そんな中で、その