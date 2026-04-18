『ガールズバンドクライ』の公式ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド F-272（エフニーナナニ）のキャラクターおよびキャストが公開となった。 （関連：トゲナシトゲアリ、日本武道館に万感の想いで立つ『ガールズバンドクライ』を超えて“夢”を実現した夜） F-272は、中村 有（Dr）、黒宮 八月（Gt）、宇田川 琴（Gt）、浅井 萌々乃（Ba）、加藤