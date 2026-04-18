この二輪車をご存じでしょうか？ 【写真を見る】【ランバイク】日本一の小学生「7歳で引退を決意」なぜ？小野颯大くんが最後のレースに挑む【岡山】 「ランバイク」と呼ばれる、子ども用の二輪車、ブレーキやペダルがないのが何よりの特徴です。一般的には自転車に乗る前段階の「練習用」として使うものなのですが、一方で、競技としてレースも開催されていて、何と倉敷市には向かうところ敵なしの小学1年生の