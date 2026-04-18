エムティーアイが運営する、“すべての女性の一生に寄り添う”ウィメンズヘルスケアサービス「ルナルナ」では、定期的にサービス内でさまざまな意識調査を行い「ルナルナ通信」として発信しています。Vol.69では、2025年6月より国内で初めて発売された「ミニピル」に関する意識調査を実施しました。■自身の健康や将来を考えるうえでの新たな選択肢に血栓症のリスクが少ないとされるミニピルは、これまで低用量ピルの服用が難しい