刻一刻と状況が変わるのが、世界最高峰の舞台だ。出場機会減少が取りざたされていた選手が再評価されることもあれば、それによりピッチに立っていた選手の去就が騒がしくなることもある。リーズのダニエル・ファルケ監督は、今季途中から田中碧を先発で起用しなくなった。その“冷遇”ぶりに、地元メディアから疑問の声があがったこともしばしばだ。しかし、ここにきて田中は出番を取り戻しつつある。FAカップで準決勝進出に