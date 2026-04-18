クラブの礎を築いた今西和男さんの死を悼み、サンフレッチェは18日の試合前に黙とうを捧げました。喪章をつけてピッチに立った選手たち。16日に肺炎のため85歳で亡くなったサンフレッチェの初代総監督今西和男さんを悼み、黙とうが捧げられました。現役時代、今西さんの下でプレーした日本代表の森保一監督も駆け付けました。■日本代表 森保一監督「父のように、そして恩師として温かく厳しく指導されることも あって半人前