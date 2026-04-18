STU48の13thシングルのカップリング曲『檸檬とレモン』。同曲は配信中のクラシエ『肌美精』のWEB CMに起用されている。配信イベントで選ばれたメンバーが、セルフプロデュースを武器に、カップリングの枠を超えて、曲を届けていくための工夫と目指す場所を、9周年コンサートを終えたメンバーに聞いた。STU48で新しい仕掛けを「ただのカップリングで終わらせたくないんです」福田朱里は、『檸檬とレモン』に対する思いをそう語