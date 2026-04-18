奈良競輪のF2ナイターが18日、開幕した。5Rガールズ予選は下条未悠（25＝富山）が快勝した。打鐘で前と少し車間が空き気味の6番手。2番手から安東莉奈（24＝大分）が先行する流れを豪快に捲った。今節は新しいフレームを導入した。「前の自転車（フレーム）より軽い。まだ（実戦で）1周とか踏めていないので。（感触は）レースで探りながらですね。とりえあえず合格？そうですね」。笑みを見せながら振り返った。