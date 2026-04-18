パドレスの球団売却が合意間近だと17日（日本時間18日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が伝えた。売却相手はサッカーのイングランド・プレミアリーグのチェルシーで共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノさんと妻クワンザ・ジョーンズさんのグループ。売却額は大リーグ史上最高額の39億ドル（約6201億円）に上る見通しだ。パドレスには日本選手でダルビッシュ有と松井裕樹が所属。オーナーだったピータ