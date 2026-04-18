気軽に買い替えるのが難しいマットレスは、妥協せずに選びたい。ここでは予算約15万円（シングル）を目安に、高品質で機能にも優れた3点を厳選。目的別に最適なまくらと合わせ、睡眠の専門家に選び方のポイントを聞いた。 上級睡眠健康指導士・高野綾太さん睡眠・寝具の専門家。“一日の活動量を増やす” 睡眠コンサルティングのほか、YouTube「快眠ハック」を運営。過去200台以上のマットレスを体験。 ■マットレス