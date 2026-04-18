会うたびに「民度が低い」「客層が悪い」――今住んでいる街を見下す発言ばかりの、元・高級住宅街住みのママ友Aさん。地元育ちのママ友Hさんが、ある一言で彼女を黙らせます。筆者の友人の体験談です。 住めば都、お気に入りの下町暮らし