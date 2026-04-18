子猫ちゃんの無邪気な行動に、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は11万回を超え「元気いっぱいですね！」「どんだけ可愛いんだよ、嫉妬します(笑)」「なんて可愛い猛獣なんだ…」といったコメントが集まっています。 【動画：保護子猫と遊んだ結果→夢中で手にじゃれついて…反則級に『尊い光景』】 遊び盛りのやんちゃな子猫 YouTubeアカウント「猫とネコ」に投稿されたのは、子猫がじゃれる可愛い姿で