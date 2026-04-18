猫さんの頭をプラスチック製のフォークでブラッシングしてみると…。「え、どうなってるの…？」と目を疑う猫さんの姿に、思わず笑ってしまいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で9.5万再生を突破し、「とても気持ち良さそうですね」「めちゃくちゃ笑いました。可愛すぎです！」といったコメントが寄せられました。 【動画：頭をブラッシングされる猫→『ふわふわの毛』が抜けて…まさかの光景】 綿毛猫