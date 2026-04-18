猫が「不安な気持ち」になっているときのサイン5選 1.耳が横に寝ている 猫の耳が横にピタッと倒れ、まるでイカの形のように見える状態は、強い警戒や不安を感じている証拠です。 これは、周囲の音をより敏感に拾おうとしたり、敵と戦う際に耳を傷つけられないように守ったりするための本能的な動きです。 この状態のときは、無理に近づくとパニックを起こしたり、身を守るために攻撃してきたりすることもあり