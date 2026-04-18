元プロレスラーでタレントのブル中野が、18日までに自身のインスタグラムを更新。12日に都内で開催したイベントについて伝えた。 【写真】バックに「みな殺し」の極悪コンビセーラーズも懐かしい プロレスラーのダンプ松本とのトークイベント「激論CLIMAX2026 紀尾井町春の陣」に出演したブル。13日の投稿で「あっという間に2時間が過ぎた」ことを明かし、ファンへの感謝、打ち上げのパ