アイドルグループ「#Mooove!」に所属する姉妹、姫野ひなの・姫野ゆめのが、16日に発売された「週刊ヤングジャンプ」に登場した。 【写真】身長は妹より低くても、ボリュームは…チラリ姉妹勝負 まるで姉妹で衣装の上下を交換したような「さくらんぼ＋赤」のくびれバックショットを掲載したひなの。「#週刊ヤングジャンプ さんに3年半ぶりに掲載していただきます!!」と久しぶりの登場であることを伝えた。さらに