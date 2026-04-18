米マット最高峰でもトップクラスの人気を誇る日本人女子レスラーによる“神ファンサ”動画が話題に。一方で、彼女が置かれている現状に複雑な心境のファンも少なからず存在するようだ。【画像】大人気の日本人美女、“神対応”ファンサービスWWE公式が18日、X（旧ツイッター）を更新。日本人スーパースター、イヨ・スカイのファンサ“神対応”動画を公開した。映像には、ファンイベント「WWE World」の会場で、ファン一人ひ