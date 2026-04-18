テレビでバスケの試合を見ているワンコは、自分のボールを取られたと勘違いしているようで…？その可愛すぎる姿を捉えた投稿は、記事執筆時点で1万9000回再生を突破しています。 【動画：テレビで『バスケの試合』を見ている犬→『自分のボールが取られた！』と思ってしまい…あまりにも愛おしい『勘違い』】 テレビでバスケを見ているワンコ TikTokアカウント「emmahalu0107」に投稿されたのは、ビションフリ