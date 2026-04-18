エイチ・アイ・エス（HIS）は、「夏先ドリキャンペーン」で、「海外タイムセール」を4月15日午後5時から29日まで開催する。東京/成田発着の飛行機利用ツアーでは、香港3日間（グレーターベイ航空利用）が29,800円から、ソウル3日間（チェジュ航空利用）が32,800円から、台北3日間（チャイナエアライン利用）が42,800円から、ケアンズ5日間（ジェットスター航空利用）が89,800円から、ハワイ5日間（JAL・ANA利用）が99,800円からな