地域の食や交流などを通して、能登半島地震からの復興を支援する拠点が18日、石川県の金沢駅前に誕生しました。金沢駅前のクロスゲート金沢にオープンしたのは、NPOや金沢大学の学生らで組織されたコンソーシアムによる「のと復興支援ステーション」です。店舗には輪島市の老舗和菓子屋「中浦屋」が販売するプリンや、郷土菓子の「えがら饅頭」などが並び、能登の新旧・食の魅力をアピールしています。のと復興支援ステーションは