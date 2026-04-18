サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は18日、アウェーで徳島ヴォルティスと対戦し、接戦の末敗れました。前節は、PK戦で勝利を掴んだものの直近2試合でゴールがないツエーゲン。アウェーで格上のJ2、徳島ヴォルティスとの一戦です。ツエーゲンは前半、相手を積極的に攻め立て、チャンスを作ります。前半28分、相手の隙をつく西谷のパスに反応したのはブワ二カ、3試合ぶりのゴールは貴重な先制点となりました。