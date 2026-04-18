自民党石川県連の定期大会が18日、金沢市で開かれ、会長に佐々木紀衆院議員が就く、新たな体制がスタートしました。敗北引きずり恨み節も石川県の山野之義新知事が来賓として出席する中、知事選挙での敗北を引きずり、恨み節が相次ぐ船出となりました。自民党県連の定期大会には、石川県選出の国会議員や党員、市や町の代表のほか、3月の知事選挙で自民党県連が推薦した前職の馳浩氏を破り当選した、山野之義新知事も来賓として出