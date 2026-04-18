ユヴェントスは17日、イタリア代表MFマヌエル・ロカテッリと2030年6月30日まで契約延長したことを発表した。イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は年俸が300万ユーロ（約5億5000万円）から400万ユーロ（約7億4000万円）に昇給したことを伝えている。現行契約を2028年まで残すロカテッリだったが、昇給と新たに4年契約を締結。ユヴェントスの最高経営責任者を務めるダミアン・コモリ氏は、クラブの公式サイトを通じて