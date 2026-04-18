アンタッチャブル、正門良規（Ａぇ！ｇｒｏｕｐ）、アンミカ、清水麻椰アナウンサーがレギュラーを務めるＭＢＳ・ＴＢＳ系「サタプラ」（土曜、前７・３０）が１８日、放送された。スタジオゲストとして、カズレーザーと加藤ローサが出演。２児ママで４０歳の加藤は、黒髪を前髪も含めてセンター分けにし、ぴったりとなでつけて一つに束ねた清潔感あふれる髪形で登場。アンミカとカズレーザーに挟まれたオープニングでは、ア