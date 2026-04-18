日本代表を率いる森保一監督は18日、明治安田J1V・ファーレン長崎百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節サンフレッチェ広島対V・ファーレン長崎の一戦を視察。試合後、メディア対応に実施し、16日に逝去された今西和男氏について言及した。今西氏は、広島の初代総監督を務め、礎を築き上げた人物。1994年にはJリーグ第1ステージの優勝に貢献。育成の重要性を説き、森保監督をはじめ、日本サッカー界を背負って立つ多くの選