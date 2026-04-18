4月18日、中山競馬場で行われた8R・4歳上1勝クラス（ダ2400m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、コズミックダンサー（牡4・栗東・橋田宜長）が快勝した。6馬身差の2着に1番人気のニヒトツーゼーア（牡4・栗東・中竹和也）、3着にダイシンレアレア（牡4・栗東・高橋一哉）が入った。勝ちタイムは2:33.5（良）。【中山6R】コントレイル産駒 ルージュボヤージュが激戦を制するアドマイヤマーズ産駒戸崎圭太騎乗の2番人気、コズミックダ