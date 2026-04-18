4月18日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（牝・芝1800m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、ルージュボヤージュ（牝3・美浦・木村哲也）が勝利した。ハナ差の2着にターンザテーブルス（牝3・美浦・西田雄一郎）、3着に1番人気のタッセルノット（牝3・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:49.4（良）。【中山2R】ディー騎乗 サウジバラードが初勝利断然人気タッセルノットは3着3歳1勝クラス・タッセルノットとC.ルメール騎手