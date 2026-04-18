4月18日、中山競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1800m）は、M.ディー騎乗の5番人気、サウジバラード（牡3・美浦・加藤征弘）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のゴーフォアブローク（牡3・美浦・手塚貴久）、3着に1番人気のキセログラフィカ（牡3・美浦・大和田成）が入った。勝ちタイムは1:54.8（良）。【中山1R】ドレフォン産駒・クアロアランチが人気に応えるジャスタウェイ産駒M.ディー騎乗の5番人気、サウジバラードが嬉