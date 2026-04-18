【モデルプレス＝2026/04/18】SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】SM初の日本人ガールズグループ、ガルアワ初出演で熱く盛り上げ◆GPP、エナジー溢れるステージGPPは平均年齢21歳の8人組グループで、東方神起