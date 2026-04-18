【モデルプレス＝2026/04/18】ONE N’ ONLYの高尾颯斗が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】EBiDANメンバー、アロハシャツの意外な着こなし◆高尾颯斗、アロハシャツ着こなすアロハシャツにフリンジがあしらわれたトップスを重ねた高尾。トップでは首を傾げたポーズを決めた。◆「ガルアワ2026S／S