【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の豊田裕大が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】人気俳優、ランウェイで笑顔こぼれる姿◆豊田裕大、ジャケットコーデで登場豊田は、ストライプのジャケットにプリントTシャツを合わせたカジュアルなスタイリングで登場。クールな登場で歩いていたが、ランウェイ