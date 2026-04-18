【モデルプレス＝2026/04/18】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「長男くんのお弁当かな」ボリュームたっぷり豚肉の塩麹焼き弁当◆織田信成、手作り弁当披露同月10日のストーリーズ投稿で、高校生の長男のために初めて弁当作りに挑戦したことを報告していた織田。その後「プチトマト覚えました」と弁当に彩りを加