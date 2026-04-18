【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの益若つばさが4月16日、自身のInstagramを更新。春の私服姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳レジェンドモデル「美脚すぎる」春コーデ◆益若つばさ、美脚際立つ春の甘めコーデ披露益若は「春の私服甘め編。ベイビーピンク大好き」とつづり、ベイビーピンクの総レースミニワンピースに白のショートブーツ、同系色のバッグを合わせたコーディネートを披露。ソファーに座り、美しい脚の