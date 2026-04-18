ことし9月開催のアジア大会のメイン会場の完成を祝おうと、愛知ゆかりの著名人らが駆けつけました。 【写真を見る】“ピクシー”こと元グランパスのストイコビッチ氏やタレントの大久保佳代子さんら “アジア大会のメイン会場” 名古屋市瑞穂公園陸上競技場の完成祝う 18日に式典が行われた、名古屋市瑞穂公園陸上競技場では、かつて名古屋グランパスで活躍したドラガン・ストイコビッチさんなどアスリートらが登壇